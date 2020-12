Reprezentace



Měsíc a půl před plánovaným startem mistrovství světa dospělých ve Švýcarsku Mezinárodní hokejová federace (IIHF) rozhodla, že se šampionát kvůli koronaviru neuskuteční. MS se od svého vzniku v roce 1920 nekonalo v letech 1940 až 1946 kvůli druhé světové válce a jejím následkům. Poté, co přestalo být součásti olympijských her, se nehrálo ani v olympijských letech 1980, 1984 a 1988.



Nejprve odloženy na konec srpna a následně zrušeny byly i České hokejové hry v rámci Euro Hockey Tour, které se původně měly uskutečnit v Brně na přelomu dubna a května.



Pro rok 2021 počítá IIHF s konáním pouze čtyř nejprestižnějších turnajů - se seniorskými světovými šampionáty mužů a žen a MS hráčů do 20 a 18 let. Junioři i za účasti Čechů vedených trenérem Mlejnkem hrají šampionát na přelomu roku v bublině v kanadském Edmontonu.



Seniorské MS mají na přelomu května a června hostit Minsk s Rigou. Je však otázkou, jestli se v běloruské metropoli bude opravdu hrát. Kvůli napjaté politické situaci v zemi po znovuzvolení prezidenta Lukašenky a rovněž špatnému zvládání koronavirové situace sílí hlasy, aby IIHF turnaj z Minsku přesunula jinam. Spekulace přitom zmiňují i možnost šampionátu v Česku.

Extraliga



Koronavirus pochopitelně ovlivnil i hokejovou extraligu. Základní část sezony 2019/20 se sice stihla odehrát celá a libereckým Bílým Tygrům se podařilo obhájit zisk Prezidentského poháru pro nejlepší tým dlouhodobé části sezony, jenže v play off došlo jen na úvodní dva zápasy v obou sérií předkola.

11. března se deset účastníků play off, ředitel extraligy Řezníček a zástupci Českého hokeje dohodli, že soutěž bude odložena do 29. března. Jenže protože se opatření proti šíření koronaviru v České republice zpřísňovala, už 12. března hokejový svaz rozhodl, že předčasně bude ukončena nejen extraliga, takže Masarykův pohár pro mistra nebyl udělen, ale i první liga.



Kdyby toto rozhodnutí přišlo o dva dny dříve, základní část extraligy by zůstala nedohrána a Kladno coby poslední tým tabulky by nemohlo sestoupit. Jenže 52 kol se nakonec stihlo odehrát, takže Rytíři se svým hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem měli smůlu a po roce se vrátili do Chance ligy. Kladno v extralize nahradily coby vítěz základní části první ligy České Budějovice, které se mezi elitu probojovaly po dlouhých sedmi letech.



V červnu pak výkonný výbor svazu rozhodl, že i kvůli složité koronavirové situaci bude extraliga v sezoně 2020/21 nesestupová, ale otevřená pro vítěze první ligy. Aktuální ročník byl sice na podzim krátce přerušen, jinak se ale při dodržování přísných opatření hraje. Hokejisté i členové realizačních týmů musejí pravidelně podstupovat testy na covid-19, zápasy probíhají před prázdnými tribunami.



Předčasně byly nakonec ukončeny všechny hokejové soutěže. Jedinou výjimkou byla nejvyšší soutěž v Bělorusku, která se dohrála a poznala mistra. Kvůli koronaviru byla zrušena i hokejová Liga mistrů, která se měla týkat i Sparty, Třince a Liberce, neuskutečnil se ani Spenglerův pohár v Davosu, na němž měla startovat Sparta.



NHL



Pandemie výrazně ovlivnila i podobu nejsledovanější hokejové soutěže na planetě, zámořské NHL. 12. března byla z obav před pandemií koronaviru přerušena ukončena základní část. 22. května vedení soutěže oznámilo, že základní část nebude dohrána a do play off, které se uskuteční v bublinách v Torontu a v Edmontonu, postoupí z každé konference 12 týmů.



Bostonský útočník David Pastrňák získal 17 let po Milanu Hejdukovi jako druhý český hokejista Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce základní části. Nastřílel v ní 48 branek stejně jako Rus Alexandr Ovečkin z Washingtonu.



Předkolo play off v nejbláznivější sezoně začalo 1. srpna a 28. září po šestém zápase finálové série s Dallasem slavili zisk Stanley Cupu hokejisté Tampy Bay i s útočníkem Ondřejem Palátem a obráncem Janem Ruttou. O týden později proběhl virtuální draft, jedničkou se stal kanadský forvard Alexis Lafreniére (NY Rangers). Z osmičky draftovaných Čechů padlo nejdříve jméno litvínovského útočníka Jana Myšáka (č.48, Montreal). Těsně před Vánoci vedení NHL oznámilo, že nová sezona 2021 odstartuje 13. ledna se čtyřmi přerozdělenými divizemi. Každý ze 31 týmů odehraje 56 zápasů základní části. Play off proběhne klasicky čtyřkolově.